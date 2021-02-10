В Китае сертифицирована модель Realme RMX3142

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Готовится к выходу Realme RMX3142 с аккумулятором емкостью 4500 мАч

Вчера состоялась премьера годного Realme GT Neo и бюджетного Realme V13 5G. Первая из моделей вышла очень интересной и хотелось бы познакомиться со смартфоном поближе. Какой в итоге получится очередная модель компании, сможем судить после ее выхода. А сейчас на сайте TENAA появились первые подробности о ней.

Китайское ведомство TENAA сертифицировало модель с индексом RMX3142. Изображения с сайта регулятора демонстрируют нам мобильник, обладающий дисплеем с круглым отверстием в верхнем левом углу под фронталку, и на задней панели установили прямоугольный блок основной камеры с тремя датчиками изображения. Судя по всему, матрица тут OLED и сканер отпечатков встроен в экран диагональю 6,43 дюйма.

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Сообщается, что Realme RMX3142 обладает операционной системой Android 11, аккумулятором емкостью 4500 мАч. Габариты корпуса составят 159,1х73,4х8,1 мм. Предположительно, это будет модель среднего уровня и есть предпосылки, что она дебютирует до конца апреля.

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Источник: gizmochina