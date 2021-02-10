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В коде приложения Pixel Buds появился новый складной Pixel – Fold 2 или Flip?

03.10.2023 103 0

Гугл готовит новинку

В обновленной версии приложения Pixel Buds для наушников найдено упоминание устройства с кодовым названием "Comet".

 

Вероятно, это преемник недавно вышедшего Pixel Fold или первый Pixel Flip.

 

В коде приложения Pixel Buds появился новый складной Pixel – Fold 2 или Flip? – фото 1

 

Почему так полагают? Потому что обычно обычные смартфоны Pixel имеют кодовые названия собак, а Pixel 9 ожидается под кодами рептилий. А "Comet" не вписывается в эти схемы именования.

 

Кроме того, в коде Comet прямо назван "сложным" и ассоциируется с прошлогодним Pixel Fold.

 

В коде приложения Pixel Buds появился новый складной Pixel – Fold 2 или Flip? – фото 2

 

Итак, скорее всего, Google готовит новый сложный смартфон. Будет ли это Pixel Fold 2 или Flip – пока неизвестно.

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 03.10.2023
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В коде приложения Pixel Buds появился новый складной Pixel – Fold 2 или Flip?