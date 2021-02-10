В коде приложения Pixel Buds появился новый складной Pixel – Fold 2 или Flip?
03.10.2023 103 0
Гугл готовит новинку
В обновленной версии приложения Pixel Buds для наушников найдено упоминание устройства с кодовым названием "Comet".
Вероятно, это преемник недавно вышедшего Pixel Fold или первый Pixel Flip.
Почему так полагают? Потому что обычно обычные смартфоны Pixel имеют кодовые названия собак, а Pixel 9 ожидается под кодами рептилий. А "Comet" не вписывается в эти схемы именования.
Кроме того, в коде Comet прямо назван "сложным" и ассоциируется с прошлогодним Pixel Fold.
Итак, скорее всего, Google готовит новый сложный смартфон. Будет ли это Pixel Fold 2 или Flip – пока неизвестно.
Дата публикации: 03.10.2023
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