В когорте тех, кто отказался от комплектной зарядки HMD Global

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HMD Global убрала зарядный адаптер из комплекта поставки Nokia X20

Когда Apple убрала зарядные адаптеры из комплекта IPhone 12 нашлось немало тех, кто воспринял такую «новацию» негативно. Но это отнюдь не помешало продажам новых «яблочных» смартфонов, и компания даже установила собственный рекорд продаж мобильников за всю историю. Другие производители мобильных устройств также начали сокращать комплектацию. Экология же нуждается в защите.

По этому же пути пошла и HMD Global, но что интересно, компания не стала публично афишировать свою «инициативу» во время презентации Nokia X20. Она попросту тихо убрала зарядный адаптер из комплекта поставки смартфона. Только особо внимательные при ознакомлении с характеристиками Nokia X20 на сайте компании могли обратить внимание на то, что там есть оговорка:

«В комплект не входит сетевое зарядное устройство из пластика, а благодаря 100% компостируемому корпусу мы уменьшили воздействие Nokia X20 на окружающую среду», - говорится на странице смартфона под заголовком «Экологичность».

Как видите, и тут официальная версия решения — забота об экологичности. Поэтому пользователям придется докупать зарядное устройство за дополнительную плату, ведь компания присоединилась к движению о защите природы.

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Источники: androidauthority, twitter