В сети появились изображения Samsung Galaxy A35: заметны улучшения экрана и немного обновленный дизайн

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Серия Galaxy действительно может поразить в этом году!

Начался 2024 год и как же без новых сведений о нашей любимой компании Samsung. На очереди стоит флагманская серия S24, которую представляют уже 17 января, но серия A от Samsung также привлекает внимание благодаря новым рендерам.

Последние показы касаются Samsung Galaxy A35, который присоединился к появившимся вчера рендерам A55. Эти изображения предлагают предварительный просмотр телефона и возможных улучшений камеры.

Утечка рендеров демонстрирует A35 в трех цветовых вариантах: Iceblue, Lilac и Navy. Они также демонстрируют элемент дизайна, общий с A15 и A25 – "Key Island" на правой стороне, где расположены кнопки питания и регулировка громкости. Также можно ожидать, что у телефона будут закругленные углы и, вероятно, пластиковая рамка.

На задней панели Galaxy A35 есть вертикально расположенная тройная камера со светодиодной вспышкой, являющаяся общим дизайном для многих телефонов Samsung. Ходят слухи, что основная камера может быть увеличена до 50 Мп против 48 Мп в А34. Две другие камеры, возможно, на 8 и 5 Мп могут остаться без изменений.

Заметным обновлением в Galaxy A35 есть дизайн его передней панели. Samsung перешла от U-образного выреза в Galaxy A34 к более современному вырезу. Рамки экрана также выглядят более тонкими, что является приятным улучшением. Однако нижняя рамка все еще толще, чем на других сторонах.

Есть сообщение, что Galaxy A35 может иметь тот же процессор Exynos 1480, что и Galaxy A55.

До выхода смартфона еще достаточно много времени, поэтому мы можем говорить только о предположениях.

Источник: androidheadlines