В сети засветились 4 цвета Samsung Galaxy S23 FE – смотрятся круто!

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смотрится действительно достойно

Появилась утечка рендеров, демонстрирующая 4 вариации цветов для будущего смартфона Samsung Galaxy S23 FE, позволяющая составить первое представление о дизайне ожидаемого младшего флагмана.

Согласно утечке, Galaxy S23 FE будет доступен в таких цветах как перламутрово-белый, черный графит, фиолетовый и оливковый. Возможно будут еще вариации, однако сейчас утечки фигорируют только они.

Ранее сообщалось, что смартфон получит 6,4-дюймовый Dynamic AMOLED экран, процессор Snapdragon 8 Gen 1 или Exynos 2200, тройную камеру 50/12/8 Мп и аккумулятор емкостью 4500 мАч.

Ожидается, что Galaxy S23 FE поступит в продажу уже в сентябре или ноябре этого года. Он станет более доступной альтернативой флагманам S23, однако с сохранением премиального дизайна и хорошей производительности.

А его успех зависит от одного фактора – ценник. Какой его установят ценник – такой успех и ждет этот смартфон. Надеемся, он не налаживает.



Источник - mspoweruser