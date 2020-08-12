В начале октября OnePlus Nord обзаведется еще одной версией

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Китайская компания OnePlus, которая входит в состав BBK Group, в прошлом месяце представила «бюджетный» OnePlus Nord. Смартфон получился интересным, с фирменными фишками компании вроде оболочки OxygenOS и рычажка переключения режимов звука. Он вполне может стать хитом продаж, ведь найдется немало тех, кто хотел бы прикупить аппарат от OnePlus за недорого, возможностей которого хватит большинству пользователей.

Смартфон уже поступил в продажу и в выборе цветового оформления пользователи ограничены двумя цветами: серый Gray Onix или голубой Blue Marble. Достаточно скудный выбор оттенков в цветовой палитре. А еще по каким-то причинам компания не стала предлагать классический черный цвет.

Компания приготовила сюрприз и в начале октября может вывести на рынок OnePlus Nord в новом цвете — «серый пепел» (Grey Ash). Будет ли это матовый оттенок или глянцевый, неизвестно. Кстати, сама компания хранит молчание о выпуске устройства в новом цвете. О его появлении поведали авторитетные инсайдеры, которые не раз замечены за сливом достоверной информации.

Напомним, что OnePlus Nord построен на базе чипа Snapdragon 765G, обладает AMOLED-дисплеем 6,44 дюйма с частотой обновления 90 Гц, наэкранным сканером отпечатков пальцев, батареей 4115 мАч с быстрой 30-ваттной зарядкой Warp Charge. Основная камера с 4 датчиками, где главный Sony IMX586 на 48 Мп. В Европе ценник на аппарат стартует с отметки 399 евро.

Источник: twitter