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В начале октября OnePlus Nord обзаведется еще одной версией

12.08.2020 689 0

Китайская компания OnePlus, которая входит в состав BBK Group, в прошлом месяце представила «бюджетный» OnePlus Nord. Смартфон получился интересным, с фирменными фишками компании вроде оболочки OxygenOS и рычажка переключения режимов звука. Он вполне может стать хитом продаж, ведь найдется немало тех, кто хотел бы прикупить аппарат от OnePlus за недорого, возможностей которого хватит большинству пользователей.

 

В начале октября OnePlus Nord обзаведется еще одной версией – фото 1

 

Смартфон уже поступил в продажу и в выборе цветового оформления пользователи ограничены двумя цветами: серый Gray Onix или голубой Blue Marble. Достаточно скудный выбор оттенков в цветовой палитре. А еще по каким-то причинам компания не стала предлагать классический черный цвет.

 

Компания приготовила сюрприз и в начале октября может вывести на рынок OnePlus Nord в новом цвете — «серый пепел» (Grey Ash). Будет ли это матовый оттенок или глянцевый, неизвестно. Кстати, сама компания хранит молчание о выпуске устройства в новом цвете. О его появлении поведали авторитетные инсайдеры, которые не раз замечены за сливом достоверной информации.

 

В начале октября OnePlus Nord обзаведется еще одной версией – фото 2

 

Напомним, что OnePlus Nord построен на базе чипа Snapdragon 765G, обладает AMOLED-дисплеем 6,44 дюйма с частотой обновления 90 Гц, наэкранным сканером отпечатков пальцев, батареей 4115 мАч с быстрой 30-ваттной зарядкой Warp Charge. Основная камера с 4 датчиками, где главный Sony IMX586 на 48 Мп. В Европе ценник на аппарат стартует с отметки 399 евро.

 

Источник: twitter

OnePlus Nord
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 12.08.2020

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В начале октября OnePlus Nord обзаведется еще одной версией