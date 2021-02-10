В OnePlus Ace 2 Pro будет присутствовать "космическая" технология

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Возможно, это будет самый стабильный смартфон на рынке.

В Китае прошел первый день выставки ChinaJoy. На нем производители показывают последние достижения в технологиях производства своих устройств. Одним из интересных экспонатов стала новая охлаждающая система для смартфонов от компании OnePlus. Она сочетает в себе несколько разработок, благодаря которым, согласно слайдам презентации, удалось значительно снизить температуру чипа в пиковых режимах нагрузки.

Достичь такого результата удалось благодаря нескольким инновационным технологиям. Первая в индустрии технология системы двойной циркуляции испарительной камеры, эффективная площадь которой составляет 9140 мм².

Также обновили термоинтерфейсы и теперь используется алмазный термогель и сверхпроводящий термографит, скорость передачи тепла которых на 60 и 41% лучше, чем у предыдущих решений. А главной новостью стало то, что это не просто лабораторная разработка, а система охлаждения будущего OnePlus Ace 2 Pro, который мы увидим уже очень скоро, а именно в августе.

С таким улучшением новый смартфон станет производительным гаджетом компании, который будет идеально приспособлен для игр. Конечно, реально картину покажут только тесты после презентации, но мобильным геймерам нужно иметь в виду этот смартфон.

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Источник: WHYLAB