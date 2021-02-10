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В OxygenOS 12 на базе Android 12 появится фишка, которую давно ждали

07.05.2021 574 1

Фирменный магазин тем появится в OxygenOS 12 на базе Android

Собственный магазин тем — очень распространенная функция в оболочках Android.  Многие пользовательские интерфейсы, например, MIUI, Realme UI и One UI предлагают встроенный магазин тем. Несмотря на целый ряд преимуществ, OxygenOS не предлагала такую функцию. Такое положение дел не устраивало пользователей, и они достаточно активно добивались того, чтобы в прошивке от OnePlus появился собственный магазин тем.

 

В OxygenOS 12 на базе Android 12 появится фишка, которую давно ждали – фото 1

 

И вот компания услышала своих фанатов и на своем форуме сообщила о том, что в следующем крупном обновлении она предложит Theme Store. Это говорит о том, что новая функция появится в OxygenOS 12 на базе Android 12, которая должна дебютировать в конце лета или осенью нынешнего года.

 

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Тематический магазин еще не готов и компания попросила помощи у сообщества в его создании. Так, 18 мая она проведет на одном из форумов мероприятие Open Ears, где пользователи могут поделиться своими идеями по части создания магазина тем. Если вы хотите принять участие в обсуждении, то необходимо оформить заявку на участие.

 

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Источник: androidauthority

OxygenOS 12 Android 12
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 07.05.2021

Комментарии

Снегирев Денис 0
На Realme UI нет встроенного магазина тем. По крайней мере на Realme 6 я такого не нашел.
07.05.2021 12:49

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В OxygenOS 12 на базе Android 12 появится фишка, которую давно ждали

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