В OxygenOS 12 на базе Android 12 появится фишка, которую давно ждали

574

Фирменный магазин тем появится в OxygenOS 12 на базе Android

Собственный магазин тем — очень распространенная функция в оболочках Android. Многие пользовательские интерфейсы, например, MIUI, Realme UI и One UI предлагают встроенный магазин тем. Несмотря на целый ряд преимуществ, OxygenOS не предлагала такую функцию. Такое положение дел не устраивало пользователей, и они достаточно активно добивались того, чтобы в прошивке от OnePlus появился собственный магазин тем.

И вот компания услышала своих фанатов и на своем форуме сообщила о том, что в следующем крупном обновлении она предложит Theme Store. Это говорит о том, что новая функция появится в OxygenOS 12 на базе Android 12, которая должна дебютировать в конце лета или осенью нынешнего года.

Читать также: Апдейт до Android 11 для OnePlus 6 и OnePlus 6T запаздывает﻿

Тематический магазин еще не готов и компания попросила помощи у сообщества в его создании. Так, 18 мая она проведет на одном из форумов мероприятие Open Ears, где пользователи могут поделиться своими идеями по части создания магазина тем. Если вы хотите принять участие в обсуждении, то необходимо оформить заявку на участие.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿﻿

Источник: androidauthority