В плане автономности Samsung Galaxy S22 может стать разочарованием

607

Емкость аккумулятора могут уменьшить и все ради компактности

Время автономной работы является одним из параметров, по которому выбирают смартфоны. Есть те, кто выбирает новинку с ориентиром на то, что она продержится долго на одном заряде. Как правило, преемник чуть превосходит по автономности предшественника, но это правило может не сработать в случае с Galaxy S22.

Читать также: Еще доказательства отмены Samsung Galaxy S21 FE ﻿

Изданию Sammobile удалось обнаружить в одном из сертификационных ведомств в Южной Корее фоточку с аккумулятором EB-BS901ABY. Есть предположение, что батарейка предназначена для Galaxy S22, который получил модельный номер SM-S901B. Согласно изображению аккумулятора, его номинальная емкость составляет 3590 мАч, а типичная - 3700 мАч.

Если все предположения верны, то получается, что емкость батарейки Galaxy S22 будет на 300 мАч меньше, чем предлагает Galaxy S21. Пустить «под нож» аккумулятор могли из-за того, что, по слухам, базовый флагман серии будет отличаться компактностью. Так, диагональ экрана должна составить 6,02 дюйма против 6,2 дюйма у предшественника.

Напомним, что на прошлой неделе в сеть слили рендеры Galaxy S22, которые подтверждают, что в плане внешнего облика новинка будет мало чем отличаться от предшественника. Она должна получить 120-герцовый LTPO‑дисплей, быструю зарядку на 45 Вт и чипсет Exynos 2200 с графикой от AMD.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿﻿

Источник: androidauthority