Слили дизайн Samsung Galaxy S22 и Galaxy S22+

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Все знакомо и привычно, сохранили экстерьер предшественников

Сетевые информаторы готовят нас к тому, что анонс серии Galaxy S22 пройдет в конце нынешнего года. В пользу того, что релиз приближается, свидетельствуют участившиеся слухи о новинках. Так, вчера авторитетный инсайдер @OnLeaks позволил нам взглянуть на Galaxy S22 Ultra. Сегодня он же представил на суд пользователей рендеры Galaxy S22 и Galaxy S22+.

Судя по изображениям, у новинок много общего с предшественниками. Компания не стала отправляться на поиски нового дизайна, а взяла за основу прошлогодний. Все тот же дисплей с круглым отверстием под фронталку и наплывающий блок прямоугольной камеры на тыльной стороне. Разве что рамки по периметру экрана стали тоньше.

А в Galaxy S22 еще и сделали ставку на компактность. Его габариты составят 146х70,5х7,6 мм против 151,7х71,2х7,9 мм у предшественника. И это при условии, что диагональ дисплея останется прежней.

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Стоит обратить внимание, что @OnLeaks сообщил, что к нему в руки попали изображения одного из смартфонов как Galaxy S22 Pro, а не как Plus-версии. Произойдет ли точно смена нейминга, он утверждать не берется. На данном этапе принято решение именовать новинку как Galaxy S22+. Габариты корпуса составят 157,4х75,8х7,6 мм и в этом случае смартфон будет чуть компактнее своего предшественника.

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Источники: 91mobiles, phonearena