В Сеть утекла информация о новом субфлагмане LG Q92

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Южнокорейская компания LG продолжает оступаться на тех же граблях. Выпуская, в принципе, неплохие по техническим характеристикам устройства, они все портят сумасшедшими ценниками не самой лучшей поддержкой своих смартфонов. Однако компания пытается исправиться с каждым новым аппаратом. Так, в начале этого месяца появились слухи, что LG планирует выпустить несколько 5G-смартфонов, одним из них является LG Q92. Эти слухи начали обретать реальные очертания, так как информация о модели LG Q92 недавно появилась в Google Play Console.

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На странице новинки в Google Play Console можно обнаружить рендер-изображение фронтальной стороны устройства. По нему можно понять, что фронтальная камера будет установлена в вырез в дисплее, расположенном по центру аппарата.

В списке также фигурируют технические характеристики. LG Q92 будет работать на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 765. Процессор нам уже очень хорошо знаком: он должен дать приятную скорость работы в интерфейсе системы и предложить более чем комфортное значение FPS даже в тяжелых играх. Также он имеет возможность подключаться к сетям 5 поколения, но для наших стран это, к сожалению, совершенно неактуально. Смартфон будет предлагать вариант с 6 ГБ оперативной памяти, но пока неясно, будет ли это базовая или прокаченная модель.

Дисплей смартфона будет иметь разрешение FHD+, но размер экрана пока неизвестен. Что хорошо – смартфон поступит в продажу с Android 10 сразу из коробки.

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LG еще не обнародовала никаких подробностей о предстоящей модели. Тем не менее, Q92 считается более дешевой альтернативой LG Velvet. Осталось дождаться презентации и понять, окажется ли этот смартфон приятным вариантом к покупке.

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Источник: Android Headlines﻿