LG K31 - новый недорогой смартфон компании
Когда-то популярная на рынке смартфонов компания LG сейчас решила отличиться в среднебюджетном ценовом сегменте. Об этом говорит появившаяся сегодня утечка, которая раскрыла характеристики и внешний вид грядущего LG K31.
LG K31
Информацию об устройстве обнаружили в Google Play Console. На скриншоте мы видим изображение передней панели и другие подробности о смартфоне. Выглядит новинка недорого, широкие рамки и крупная капля выдают невысокую цену K31.
С характеристиками всё тоже не слишком хорошо. Нас ждёт обычный IPS экран с удручающим разрешением 720 на 1620 пикселей, процессор MediaTek Helio P22 и всего 2 ГБ оперативной памяти. Указано также, что предустановлена ОС Android десятой версии.
К сожалению, больше никаких спецификаций обнаружить не удалось, но само появление аппарата в списке говорит о его скором запуске.
Похожие новости:
Не зашел LG Velvet на Snapdragon 765G? Будет альтернатива
Растягивающийся дисплей в смартфоне? LG считает, что все возможно
Смотри сквозь меня. LG продемонстрировала прозрачный дисплей
Источник: gsmarena
Комментарии