LG K31 - новый недорогой смартфон компании

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Когда-то популярная на рынке смартфонов компания LG сейчас решила отличиться в среднебюджетном ценовом сегменте. Об этом говорит появившаяся сегодня утечка, которая раскрыла характеристики и внешний вид грядущего LG K31.

LG K31

Информацию об устройстве обнаружили в Google Play Console. На скриншоте мы видим изображение передней панели и другие подробности о смартфоне. Выглядит новинка недорого, широкие рамки и крупная капля выдают невысокую цену K31.

С характеристиками всё тоже не слишком хорошо. Нас ждёт обычный IPS экран с удручающим разрешением 720 на 1620 пикселей, процессор MediaTek Helio P22 и всего 2 ГБ оперативной памяти. Указано также, что предустановлена ОС Android десятой версии.

К сожалению, больше никаких спецификаций обнаружить не удалось, но само появление аппарата в списке говорит о его скором запуске.

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Источник: gsmarena