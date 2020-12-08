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  • В Сеть утекли изображения защитных стекол для Samsung Galaxy S21 – фронталку спрятали под дисплеем?

В Сеть утекли изображения защитных стекол для Samsung Galaxy S21 – фронталку спрятали под дисплеем?

08.12.2020 838 2

Когда вроде бы про новые смартфоны Samsung линейки Galaxy S21 известно уже все, Сеть добавляет еще масла в огонь – теперь мы знаем внешность фронтальной панели.

 

Samsung Galaxy S21

 

Похоже, Samsung Galaxy S21 побьет все рекорды сливов – такого количества информации, наверное, не было известно ни об одном готовящемся смартфоне. И ведь новые факты все еще прибывают.

 

Например, только вчера мы показывали вам «подлинные» изображения задней части двух устройств, Galaxy S21 и Galaxy S21 Ultra, а уже сегодня появилась новая утечка, в которой мы можем увидеть защитные стекла для дисплеев всех трех моделей Galaxy S21.

 

Фотография защитных стекол была размещена известным инсайдером с ником Ice Universe. Изображение дает нам сравнение размеров бок о бок, а также подтверждает предыдущие рендеры Galaxy S21, которые мы могли увидеть уже достаточно давно.

 

Защитные стекла Galaxy S21

 

Надо отметить, что рамки всех смартфонов Galaxy S21 довольно-таки узкие, можно даже сказать, почти симметричные по всем сторонам. Однако самой интересной деталью является отсутствие каких-либо вырезов для фронтальной камеры. Уже давно ходят слухи, что Samsung активно разрабатывают свою собственную технологию подэкранной фронталки. Есть шанс, что она будет установлена именно в свежие флагманы компании.

 

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На фотографии видно, что размер экрана Galaxy S21 Ultra составляет 6,9 дюймов, у Galaxy S21 Plus – 6,7 дюймов и у базового Galaxy S21 – 6,3 дюйма.

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Samsung Galaxy S21 все цвета

 

Источник: GSMArena


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Samsung Samsung Galaxy S21
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 08.12.2020

Комментарии

Либерман Сергей 0
Ну видно же, что есть вырез под фронталку. Если открыть эту фотографию в нормальном качестве, то видно, что и на обычном и на плюс версии есть вырез под камеру.
Только ультра версия максимально замаскирована, но также будет вырез, это очевидно.
08.12.2020 11:03
Ласка Александр 0
Егор, никогда не покупал стекол, накрывающих фронталку? В чем новость? Если ты не знаешь - это не значит, что сенсация.... На ГСМ-арене уже есть изображения - фронталка по центру у обычной версии и плюса.
08.12.2020 10:31

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В Сеть утекли изображения защитных стекол для Samsung Galaxy S21 – фронталку спрятали под дисплеем?