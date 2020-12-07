Где купить дешевле?
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Spotify скоро сможет проигрывать музыку как обычный плеер – прямо с памяти смартфона

Spotify скоро сможет проигрывать музыку как обычный плеер – прямо с памяти смартфона

07.12.2020 521 0

Скоро Spotify добавит функцию проигрывать специально закачанную с компьютера или торрентов музыку.

 

Приложение Spotify

 

Приложение Spotify﻿

 

Одной из главных причин для радости миллионов фанатов музыки в приходе Spotify в наши страны стало приложение стриминг-сервиса. Оно известно по всему миру постоянными полезными обновлениями: за последние несколько месяцев пользователи отметили появление таких функций, как автообновление плейлистов, сохранение эпизодов прослушиваемых подкастов и многое другое.

 

Сегодня мы узнали, что Spotify готовится добавить в свое приложение для Android поддержку воспроизведения музыки прямо из внутренней памяти смартфона.

 

Читать также: Глава Spotify: «В скором времени мы поднимем цены на подписку»﻿

 

Об этом рассказала Джейн Манчун Вонг, программистка, известная тесной работой с командой Spotify. По сути, эта функция позволит пользователям синхронизировать свою офлайн-библиотеку музыки с приложением и воспроизводить музыку без необходимости активного подключения к Интернету.

 

Скриншот опции Spotify

 

Скриншот опции Spotify﻿

 

Как только функция пройдет бета-тестирование и будет добавлена в стабильную версию приложения, вы сможете включить в настройках новую опцию в разделе «Импорт» с пометкой «Показывать файлы на устройстве». Затем Spotify просканирует внутреннее хранилище устройства на предмет сохраненных аудиофайлов и перечислит их в разделе приложения  под названием «Ваша библиотека».

 

Читать также: В Spotify обсуждают возможность перехода подкастов на платную подписку﻿

 

На данный момент неясно, будет ли поддержка местного воспроизведения музыки относиться только к премиум-подписке или нет, но, зная щедрость Spotify, скорее всего, новая возможность придет и пользователям бесплатной функциональности.

﻿

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube!﻿

 

Spotify

 

Источник: Twitter


https://andro-news.com/news/smartfon-lg-s-rastyagivayuschimsya-displeem-poluchil-esche-odin-.html Смартфон LG с растягивающимся дисплеем получил еще один сертификат перед презентацией(в Адм. панель)

Spotify
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 07.12.2020

Комментарии

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Spotify скоро сможет проигрывать музыку как обычный плеер – прямо с памяти смартфона