Spotify скоро сможет проигрывать музыку как обычный плеер – прямо с памяти смартфона

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Скоро Spotify добавит функцию проигрывать специально закачанную с компьютера или торрентов музыку.

Приложение Spotify﻿

Одной из главных причин для радости миллионов фанатов музыки в приходе Spotify в наши страны стало приложение стриминг-сервиса. Оно известно по всему миру постоянными полезными обновлениями: за последние несколько месяцев пользователи отметили появление таких функций, как автообновление плейлистов, сохранение эпизодов прослушиваемых подкастов и многое другое.

Сегодня мы узнали, что Spotify готовится добавить в свое приложение для Android поддержку воспроизведения музыки прямо из внутренней памяти смартфона.

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Об этом рассказала Джейн Манчун Вонг, программистка, известная тесной работой с командой Spotify. По сути, эта функция позволит пользователям синхронизировать свою офлайн-библиотеку музыки с приложением и воспроизводить музыку без необходимости активного подключения к Интернету.

Скриншот опции Spotify﻿

Как только функция пройдет бета-тестирование и будет добавлена в стабильную версию приложения, вы сможете включить в настройках новую опцию в разделе «Импорт» с пометкой «Показывать файлы на устройстве». Затем Spotify просканирует внутреннее хранилище устройства на предмет сохраненных аудиофайлов и перечислит их в разделе приложения под названием «Ваша библиотека».

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На данный момент неясно, будет ли поддержка местного воспроизведения музыки относиться только к премиум-подписке или нет, но, зная щедрость Spotify, скорее всего, новая возможность придет и пользователям бесплатной функциональности.

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Источник: Twitter



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