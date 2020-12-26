В Сети появилось еще больше информации о дисплеях Samsung Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3 и Galaxy Z Flip Lite

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Как ни странно, но поток информации о новых складных смартфонах от Samsung - Z Fold 3, Z Flip 3 и Z Flip Lite – никак не может прекратиться.

Мир до сих пор не определился, как следует относиться к складным смартфонам – это логичное продолжение привычного нам форм-фактора или же просто игрушка на пару лет? Так или иначе, похоже, индустрия пока решила продолжать развитие этого весьма узконаправленного рынка.

И любую крупицу информацию о подготовке выпуска новых устройств инсайдеры тут же подхватывают. Так, известный инсайдер Росс Янг в своем Twitter поведал новую порцию утечек о «раскладушках» Samsung 2021 года. По его словам, третье поколение Galaxy Z Fold будет иметь меньший дисплей, чем предыдущий, в то время как Z Flip 3, наоборот, подрастет.

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По его словам, основной дисплей Galaxy Z Fold 3 будет меньше, чем 7,59 дюйма на прошлом Z Fold2. Нам следует ждать 7,55 дюймов в основном дисплее, а также небольшого уменьшения внешнего дисплея до 6,21 дюйма. Янг также уточнил, что разрешение основного дисплея составит около 2208×1768 пикселей.

Янг говорит, что меньший размер предназначен для размещения стилуса S Pen внутри шасси. Напомним, что в прошлом в Сети появился патент, который указывал на то, что Samsung наконец-то представит стилус как обязательный аксессуар для своих складных устройств. Инсайдер также подтвердил наличие подэкранной фронтальной камеры.

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Что касается классических «раскладушек», то оба устройства Z Flip3 и Z Flip Lite получат увеличенный, по сравнению с предыдущим поколением, 6.7-дюймовый дисплей. Это на 0.03 дюйма больше, чем у предшественника.

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Источник: GSMArena



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