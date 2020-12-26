Android 11 прилетел на еще один смартфон от Xiaomi

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Не самый популярный, но все же неплохой смартфон Xiaomi Mi 10 Lite начал получать долгожданный Android 11 вместе с имеющейся MIUI 12.

Еще в конце марта Xiaomi провели европейскую презентацию на тот момент очень даже актуальной линейки Mi 10. Кроме ожидаемых флагманских смартфонов, Mi 10 и Mi 10 Pro, компания также неожиданно представила и более «слабый», по сравнению со «старшими братьями», смартфон с логичным названием – Mi 10 Lite.

Смартфон имел достаточно неплохие характеристики и, в целом, был достаточно сбалансированным решением, однако не сыскал огромной популярности – по крайней мере, не так часто попадает эта модель в новости. Отчасти это связано с немного завышенным прайсом, но, в целом, скорее всего, «провалилась» модель из-за перенасыщенности портфолио Xiaomi.

Так или иначе, Xiaomi не планируют забрасывать это устройство. Об этом говорит его активная поддержка. Ранее в этом месяце Xiaomi выпустили стабильное обновление до Android 11 для глобальных версий Mi 10 Lite 5G, а теперь и европейские экземпляры начали свое «знакомство» с последней версией Android.

Новая сборка имеет номер версии V12.1.2.0.RJIEUXM, и его скачивание потребует запастись терпением – качать 2.8 Гб придется долго. Развертывание прошивки только началось, и постепенно обновление дойдет до всех устройств, купленных в Европе. Естественно, проверять, пришло ли вам обновление, можно и вручную.

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Источник: Adimorah Blog



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