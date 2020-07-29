В сети появилось фото защитной пленки Huawei Mate 40 Pro

724

По мере приближения презентации Huawei Mate 40 слухи и утечки об этом смартфоне станут делом обыденным. Сейчас же инсайдеры не радуют обилием информации о новинках, сведения приходится вылавливать по крупицам на просторах сети. На этот раз один из блогеров показал защитную пленку, которая, как он утверждает, предназначена для дисплея Huawei Mate 40 Pro.

Что показали

По фото можно сделать вывод, что новинка получит изогнутый по кромкам дисплей и овальное отверстие, куда встроят, предположительно, две фронтальные камеры. Этот снимок спровоцировал споры на тему того, получит ли Huawei Mate 40 Pro все же технологию 3D-сканирования по лицу. Ведь ранее достаточно авторитетный техно-шпион RODENT950 заявил о том, что эта фишка станет частью нового смартфона. На данном этапе опровергнуть или подтвердить эту информацию невозможно. Технологическое отверстие в экране вполне может вместить одну камеру и датчики, необходимые для работы системы.

Что известно о смартфоне

По предварительным данным, размер диагонали дисплея Huawei Mate 40 Pro составит 6,7-6,8 дюйма и реализуют частоту обновления 120 Гц. Смартфон должен предложить наэкранный сканер отпечатков пальцев, новую фирменную флагманскую платформу Kirin 1000/1020, аккумулятор емкостью не менее 4500 мАч, быструю проводную и беспроводные зарядки, а также предложат функцию реверсивной зарядки.

Премьеру Huawei Mate 40 Pro ждем осенью нынешнего года. Правда, не забываем, что пандемия коронавируса и ситуация на рынке может нарушить планы компании, анонс могут отложить.

Источники: mydrivers, mydrivers