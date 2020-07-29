Где купить дешевле?

В сети появилось фото защитной пленки Huawei Mate 40 Pro

29.07.2020 724 0

По мере приближения презентации Huawei Mate 40 слухи и утечки об этом смартфоне станут делом обыденным. Сейчас же инсайдеры не радуют обилием информации о новинках, сведения приходится вылавливать по крупицам на просторах сети. На этот раз один из блогеров показал защитную пленку, которая, как он утверждает, предназначена для дисплея Huawei Mate 40 Pro.

 

В сети появилось фото защитной пленки Huawei Mate 40 Pro – фото 1

 

Что показали

 

По фото можно сделать вывод, что новинка получит изогнутый по кромкам дисплей и овальное отверстие, куда встроят, предположительно, две фронтальные камеры. Этот снимок спровоцировал споры на тему того, получит ли Huawei Mate 40 Pro все же технологию 3D-сканирования по лицу. Ведь ранее достаточно авторитетный техно-шпион RODENT950 заявил о том, что эта фишка станет частью нового смартфона. На данном этапе опровергнуть или подтвердить эту информацию невозможно. Технологическое отверстие в экране вполне может вместить одну камеру и датчики, необходимые для работы системы.

 

В сети появилось фото защитной пленки Huawei Mate 40 Pro – фото 2

 

Что известно о смартфоне

 

По предварительным данным, размер диагонали дисплея Huawei Mate 40 Pro составит 6,7-6,8 дюйма и реализуют частоту обновления 120 Гц. Смартфон должен предложить наэкранный сканер отпечатков пальцев, новую фирменную флагманскую платформу Kirin 1000/1020, аккумулятор емкостью не менее 4500 мАч, быструю проводную и беспроводные зарядки, а также предложат функцию реверсивной зарядки.

 

Премьеру Huawei Mate 40 Pro ждем осенью нынешнего года. Правда, не забываем, что пандемия коронавируса и ситуация на рынке может нарушить планы компании, анонс могут отложить.

 

Источники: mydrivers, mydrivers

Huawei Mate 40 Pro Huawei
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 29.07.2020

Комментарии

Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 

telegram__banner.png
В сети появилось фото защитной пленки Huawei Mate 40 Pro