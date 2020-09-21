В Сети появилось видео с Samsung Galaxy S20 Fan Edition
Инсайдер слил в Сеть «живое» видео с Samsung Galaxy S20 Fan Edition.
Презентация Samsung Unpacked for Every Fan запланирована на 23 сентября. Гвоздем программы должен стать Samsung Galaxy S20 Fan Edition (FE) – новинка в модельном ряду «двадцаток» от корейского бренда.
Про новинку мы уже знаем почти все, но все-таки находятся новые пути слива новой информации. Так, в эти выходные инсайдер с ником Jimmy is Promo поделился видео с новым смартфоном на руках.
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Несмотря на то, что нас ждет менее премиальные материалы корпуса, Samsung Galaxy S20 FE все равно можно воспринимать флагманом, хотя бы из-за железа и нестыдного набора камер.
Samsung Galaxy S20 Fan Edition будет доступен в двух вариантах: 4G и 5G. Первый вариант будет доступен в Европе с Exynos 990 и ценником 699 евро. 5G версия с Qualcomm Snapdragon 865 будет стоить 799 евро. Помогать процессорам будет набор из 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ хранилища.
Новинка будет представлена в шести расцветках: зеленый, серый, белый, розовый, персиковый и красный. Самым главным удешевляющим фактором будет использование пластикового задника вместо стекла.
За селфи-снимки будет отвечать 32-мегапиксельная фронтальная камера, а за в блоке основной камеры установлены три 12-мегапиксельных сенсора, такие же, как и в старшем Samsung S20.
К другим характеристикам относится 6,5-дюймовый SuperAMOLED-дисплей с разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц. Смартфон будет иметь плоский экран в отличие от «старших братьев». Питать устройство будет батарейка на 4500 мАч.
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Видео с канала Jimmy Is Promo:
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Источник: SlashGear
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