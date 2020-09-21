OnePlus обещает дать нормальную прошивку для старичков OnePlus 5 и 5T

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Перед окончанием поддержки OnePlus 5 и OnePlus 5T компания пообещали довести прошивку до ума.

Уже можно с уверенностью утверждать, что линейка OnePlus 5 стала легендарной. Понимая это, OnePlus хочет исправиться перед пользователями «старичков» - компания хочет обновить не самую удачную прошивку. Смартфоны получили свое последнее крупное обновление в виде Android 10 не так давно.

Обновление было не самым удачным и содержало несколько серьезных ошибок. Китайский производитель готовится выпустить новую сборку с исправлением существующих недочетов. Компания даже выпустила официальное заявление, пообещав поскорее решить все проблемы.

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Согласно заявлению, опубликованному на официальном форуме OnePlus, в грядущем обновлении были снова обнаружены серьезные баги, которые приводили к некорректной модуля связи. По отзывам тестировщиков, эта очень негативно влияло и на без того не самый лучший пользовательский опыт, а решение этих вопросов привело к появлению ряда дополнительных проблем с операторами связи.

В заключение OnePlus просили прощения перед пользователями за то, что не сообщили о ситуации подробнее, но так и не сообщили, когда именно обновление будет доступно для скачивания. OnePlus сообщили, что отныне они будут делиться информацией о работе над обновлением, а также сообщать, когда будет готов план отправки.

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Оригинальное обновление Android 10 испортило ряд вполне стабильно работающих функций, включая электронную стабилизацию изображений (EIS). Также пользователи жаловались на общую нестабильность работы смартфона: вылеты приложений, лаги интерфейса и ухудшившуюся автономность.

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Источник: Gizchina



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