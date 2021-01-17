В случае с батарейкой Asus ROG Phone 4 обойдутся без сюрпризов

851

Емкость аккумулятора Asus ROG Phone 4 останется прежней — 6000 мАч, но скорость зарядки нарастят

Есть у Asus линейка ROG‑смартфонов, которые позиционируются как ультимативные геймерские центры, где все направлено на то, чтобы пользователь получил максимальное удовольствие от игрового процесса на мобильном устройстве. Несмотря на то, что сами по себе устройства нишевые, они уже стали своеобразной визитной карточкой компании и демонстрацией мускулов.

А что нужно для того, чтобы долгое время наслаждаться игровым процессом? Конечно, мощный чип и емкая батарейка. С этим у Asus ROG Phone никогда не было проблем. Компания всегда ставит производительное железо и приличной емкости аккумулятор. Последние два поколения смартфонов получали батарейку на 6000 мАч и, похоже, что в Asus ROG Phone 4 решено ничего не менять и предложить аналогичный источник питания.

Отсутствие роста емкости аккумулятора постараются компенсировать наращиванием мощности быстрой зарядки. Ожидается, что Asus ROG Phone 4 получит поддержку быстрой 60 Вт или 65 Вт зарядки. Для сравнения предшественник предлагал 30-ваттную зарядку.

Постепенно становится традицией, что смартфоностроители ускорились с выпуском новинок, вот и Asus ROG Phone 4 также может выйти раньше обычного срока. Его релиз ждут в первом квартале нынешнего года, он предложит AMOLED‑дисплей, платформу Snapdragon 888 с частотой обновления 144 Гц, обратную зарядку и операционную систему Android 11.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: gizmochina