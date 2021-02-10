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Пользователи злятся, а рекламодатели торжествуют.

У Telegram появились истории. Обновиться можно через сайт, Google Play и App Store. Для Android версия 9.7.0, для iOS – 9.6.4. Для ПК-клиентов обновления пока к счастью нет. Возможно, со временем мы к этому привыкнем, но сейчас большинство пользователей очень недовольны появлением со стороны сверху дисплея, в которых сразу же начали спамить рекламой.

Опубликовать истории могут только Premium-подписчики. Позже функция будет доступна всем. Можно добавлять текстовые подписи в историю. Встроенный редактор историй практически повторяет классический фоторедактор в Telegram. Можно что-то закрасить, выделить, заблюрить, а также применить настройки цветокоррекции и добавить стикеры.

Историю можно сделать доступной для всех, контактов, списка близких друзей или конкретных людей. По замыслу разработчиков, при добавлении пользователей в «близкие» должно поступать сообщение, но пока это не работает.

Владельцы и администраторы каналов преподавать истории не могут. Это, видимо, сделано для того, чтобы минимизировать рекламу, но эти запреты быстро обошли, в моих историях была только реклама, хотя у меня 1200 контактов.

В "Настройках" есть пункт "Мои истории" - там хранится архив публикаций. При публикации можно выбрать термин, который «проживет» история – от 6 до 48 часов. Также доступен выбор как останется история в профиле после этого времени. Доступны специальные параметры конфиденциальности. Кроме этого, есть возможность снимать Stories одновременно на две камеры – изображение с одной из камер будет в небольшом кружочке, как у видео.

Если коротко, расширение функционала это конечно хорошо, но первое время этот функционал точно будет только мешать, что впоследствии покажет только время.

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