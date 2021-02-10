В Украине и России заработала служба Xiaomi для мониторинга ошибок в MIUI

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Xiaomi решила отчитывать о ходе оптимизации MIUI

Xiaomi готовит к анонсу прошивку MIUI 13, а сейчас она занята распространением оболочки MIUI 12.5 Enhanced Edition. Есть модели, которые уже получили стабильную сборку, а есть те, кто только проходит через горнило бета-тестирования и ожидают выход финального обновления. Но, к сожалению, не все проходит гладко и баги сопровождают этот апдейт, как и есть целый ворох нерешенных проблем, которые тянутся из предыдущих версий прошивки.

Чтобы держать обратную связь с пользователями, Xiaomi создала страничку, посвященную оптимизации пользовательского опыта MIUI, где она сообщает о тех проблемах над которыми компания работает или они уже решены.

Подобная страничка действует в различных регионах, включая Украину и Россию. На этой странице пользователи смогут увидеть информацию о наиболее распространенных проблемах и их исправлениях. Первые отчеты о сбоях уже есть, и они немногочисленны. Но стоит учитывать, что сами страницы, посвященные оптимизации MIUI, появились только 2 сентября.

На данный момент украинские и российские пользователи жалуются на одни и те же проблемы и таких нашлось всего четыре: случайные перезагрузки Redmi Note 10 5G, сбои в работе Wi-Fi, проблемы в работе тача и самопроизвольное регулирование звука в Redmi Note 8 Pro.

Если вам есть что сказать компании, желаете узнать, на какие косяки в MIUI независимо от ее версии жалуются пользователи, что сделала она, чтобы исправить их, тогда вам стоит перейти по этим ссылкам: Украина и Россия.

Источник: mi.com