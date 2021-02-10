В Европе вышли смартфоны Motorola Moto G84 (€665), Moto G54 (€179) и Moto G54 Power

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ЕВРОПЕЙЦЫ смогут ВЫБИРАТЬ МЕЖДУ двумя Moto G54﻿

Motorola представила в Европе смартфоны Moto G84, Moto G54 и Moto G54 Power. Последние два – близнецы китайской и индийской версии, их выпустили на европейский рынок одновременно.



Motorola Moto G84



Смартфон оснащен 6,5” OLED-дисплеем 1080p с частотой обновления 120 Гц, аккумулятором емкостью 5000 мАч с проводной зарядкой 30 Вт и 6 нм процессором Snapdragon 695 с 12 ГБ оперативной памяти. Moto G84 имеет 50 МП основную камеру f/1.9 1/1.5", 8 МП сверхширокоугольник с автофокусировкой и 16 МП камеру для селфи.



Moto G84 доступен в цветах PANTONE Viva Magenta (PANTONE – цвет 2023), Marshmallow Blue и Midnight Blue. Его цена – €665 за единственную конфигурацию 12/256 ГБ, смартфон уже доступен.



Motorola G54 и G54 Power



Moto G54 похож на аппарат, вышедший в Китае. Он имеет 6,5” IPS-дисплей с разрешением 1080p и частотой обновления 120 Гц. Телефон получает питание от аккумулятора емкостью 5000 мАч, поддерживающего зарядку мощностью 15 Вт.



Смартфон получил 6-нм процессор Dimensity 7020 с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ накопителем. Есть основная камера на 50 МП, макро на 2 МП и камера для селфи на 16 МП. Пользователи получают выбор из синего, темно-серого и мятного цвета с текстурированной задней поверхностью. Motorola Moto G54 в продаже с сегодняшнего дня, он стоит за €179.



Moto G54 Power – почти идентичный, повторяющий внешность и характеристики индийского варианта. Он имеет больший аккумулятор на 6000 мАч с подзарядкой до 30 Вт и 8 МП сверхширокоугольную камеру с автофокусировкой вместо 2 МП макро.



Европейские Moto G54 и Moto G54 Power ранее анонсировали в Китае и Индии соответственно, где оба назывались просто Motorola Moto G54. Теперь, когда они вышли на один и тот же рынок, один из них получил слово Power в названии.

Источник: GSMArena