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  • В X Twitter исчезли заголовки новостей и статей на других сайтах – теперь только текст сообщения и изображения со ссылкой

В X Twitter исчезли заголовки новостей и статей на других сайтах – теперь только текст сообщения и изображения со ссылкой

05.10.2023 156 0

КАКИХ РЕФОРМ ВАМ ЕЩЕ НЕ ХВАТАЕТ?

Сайтам нужно будет изменить то, как они работают с X Twitter. Платформа больше не отображает заголовок материала на стороннем сайте – только текст самого сообщения и обложку, содержащую ссылку на сайт.

 

Twitter


Илон Маск считает, что так красивее. Но кажется, что настоящая причина – желание владельца соцсети, чтобы новости публиковались непосредственно в X, о чем он высказывался раньше.

 

Twitter


Маск изо всех сил пытается привлечь пользователей и рекламодателей в X Twitter. Но его реформы социальной сети и общее поведение, похоже, производят обратный эффект. После приобретения Twitter Маск объявил о курсе на повышение доходности платформы, но до сих пор это не удается – она становится лишь менее приятным и удобным местом для всех, кроме Маска и его единомышленников.


По сети ходят небезосновательные теории, что настоящая цель Илона Маска – создать «послушную» сеть, которая будет представлять информацию так, как ему нравится и будет подавлять независимых оппонентов, в том числе интернет-издания.


Наиболее очевидный и простой способ обойти новое ограничение – дублировать заголовок в тексте сообщения.

 

Источник: The Verge

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 05.10.2023
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В X Twitter исчезли заголовки новостей и статей на других сайтах – теперь только текст сообщения и изображения со ссылкой