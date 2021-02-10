В X Twitter исчезли заголовки новостей и статей на других сайтах – теперь только текст сообщения и изображения со ссылкой
КАКИХ РЕФОРМ ВАМ ЕЩЕ НЕ ХВАТАЕТ?
Сайтам нужно будет изменить то, как они работают с X Twitter. Платформа больше не отображает заголовок материала на стороннем сайте – только текст самого сообщения и обложку, содержащую ссылку на сайт.
Илон Маск считает, что так красивее. Но кажется, что настоящая причина – желание владельца соцсети, чтобы новости публиковались непосредственно в X, о чем он высказывался раньше.
Маск изо всех сил пытается привлечь пользователей и рекламодателей в X Twitter. Но его реформы социальной сети и общее поведение, похоже, производят обратный эффект. После приобретения Twitter Маск объявил о курсе на повышение доходности платформы, но до сих пор это не удается – она становится лишь менее приятным и удобным местом для всех, кроме Маска и его единомышленников.
По сети ходят небезосновательные теории, что настоящая цель Илона Маска – создать «послушную» сеть, которая будет представлять информацию так, как ему нравится и будет подавлять независимых оппонентов, в том числе интернет-издания.
Наиболее очевидный и простой способ обойти новое ограничение – дублировать заголовок в тексте сообщения.
Источник: The Verge