Большие инвестиции Samsung, Apple, Nvidia и Samsung в ARM, зачем они это делают?

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Британская компания ARM, архитектура которого используется в каждом современном смартфоне, готовится к первоначальному публичному размещению акций (IPO). По данным Reuters, ряд крупных технологических фирм, включая Apple, Samsung, Nvidia, AMD и другие, согласились инвестировать в IPO ARM.

Британский производитель ARM готовится к первоначальному публичному размещению акций (IPO), поскольку его материнская компания SoftBank планирует привлечь средства от публики после неудачной попытки приобрести Nvidia. По данным Reuters, клиенты Arm, включая Apple, Nvidia, Alphabet Inc. и AMD договорились об инвестициях в IPO ведущего разработчика чипов.

Ожидается, что стоимость ARM на IPO будет составлять $50-55 млрд. Среди инвесторов также Intel, Alphabet, Samsung, Cadence Design Systems и Synopsys. Они вложат от $25 до $100 млн каждый.

ARM и SoftBank, которому принадлежит компания, отложили 10% акций для клиентов и партнеров. Это позволит укрепить связи с обширными технологическими корпорациями. Хотя инвестирование в IPO не дает права влиять на стратегию ARM, однако усложняет поглощение компании неким техногигантом в будущем.

Поэтому Apple, Samsung и другие заинтересованы иметь долю в ARM, чтобы укрепить партнерство и позиции на рынке полупроводниковой промышленности, а также обеспечивают безопасность от неожиданных блокировок доступа к патентам. Предыдущая попытка Nvidia купить ARM за $40 млрд провалилась из-за противодействия регуляторов, после чего цена компании рухнула.

Источник: reuters