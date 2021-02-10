На Aliexpress открыт предзаказ на HOTWAV Hyper 7 Pro 5G – огромная распродажа BigSave

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Китайский бренд HOTWAY в очередной раз порадовал анонсом топового ударопрочного смартфона по доступной цене. HOTWAV Hyper 7 Pro 5G предлагает высокую производительность, инновационные технологии и защищенную конструкцию. Аппарат подходит как для повседневного, так и для профессионального использования в нестандартных ситуациях.

Dimensity 7050 5G, 16 ГБ ОЗУ, камера 200 Мп, батарея 10800 мАч - главные преимущества Hyper 7 Pro 5G

Телефон стал обладателем 6,6-дюймового дисплея с высоким разрешением 1080 на 2408 пикселей при частоте обновления 120 Гц. Стандартной яркости 500 нит достаточно даже под солнечными лучами.

Дополнительный дисплей Hyper 7 Pro 5G диагональю 1,45″ отображает входящие сообщения, позволяет управлять музыкальным плеером и выводит данные о физической активности.

От воды и пыли HOTWAV Hyper 7 Pro 5G защищен по стандартам IP68 и IP69K. Соответствует сертификации MIL-STD-810H. Корпус укреплен, но при этом компактен и легок. Сканер отпечатков пальцев и разблокировка по лицу на месте.

6-нанометровый процессор MediaTek Dimensity 7050 5G отлично справляется со всеми задачами. Оперативная память 16 ГБ + виртуальное расширение 20 ГБ. Постоянный накопитель на 256 ГБ. Можно установить карту памяти до 2 ТВ.

В качестве ОС Hyper 7 Pro 5G использует Android 14 с фирменными фишками. Одна из таких – функция Hyper Engine 3.0, повышающая игровую производительность. Присутствуют опции AI, значительно упрощающие эксплуатацию мобильного устройства.

Основной модуль Samsung HP3 ISOCELL с разрешением 200 Мп создает фото с потрясающей детализацией. Имеется специальный датчик на 24 Мп для съемки в полной темноте. Фронтальная камера на 32 Мп для четких и привлекательных селфи. HOTWAV Hyper 7 Pro 5G пишет видео в 4K.

Смартфон может похвастаться поддержкой полезных беспроводных интерфейсов – NFC, Wi-Fi 6, GPS L1+L5. Встроенный фонарь Super LED – незаменимая вещь для путешествий, отдыха на природе и экстремального спорта.

Hyper 7 Pro 5G получил огромную батарею емкостью 10800 мАч. Она необходима и для комфортного повседневного использования, и для нестандартных ситуаций. Проводная зарядка с хорошей мощностью 33 Вт, реверсивная на 10 Вт.

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