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Открываем занавески: Обзор Nothing Phone (2) - Смартфон, приглашающий к исследованию со Всех Сторон﻿

Nothing Phone (2) является следующей инновационной моделью компании Nothing, которая предлагает интересные функции и спецификации по доступной цене. Внешний вид смартфона был обновлен, а новый серый цвет придает ему современный и стильный вид. Удобные плоские края устройства обеспечивают комфортную эргономику.



На передней стороне смартфона расположен 6,72-дюймовый AMOLED-дисплей от Visionox с разрешением 1080×2412 пикселей. Частота обновления экрана составляет 120 Гц, что обеспечивает плавную и быструю отзывчивость при использовании смартфона. Также он поддерживает режимы низкого потребления энергии для экономии заряда батареи.



Внутри Nothing Phone (2) работает мощный чип Snapdragon 8+ Gen 1, обеспечивающий быструю и эффективную производительность. С 12 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 или 256 ГБ вы можете хранить много данных, фотографий и видео. Операционная система Android 13 вместе с фирменным интерфейсом Nothing OS 2.0 обеспечивает современный и удобный опыт использования.



Новинка поражает своими фотографическими возможностями. Задняя камера состоит из 50-мегапиксельного основного сенсора (IMX890 с оптической стабилизацией изображения), 50-мегапиксельного сверхширокоугольного сенсора (Samsung JN1) и 32-мегапиксельной селфи-камеры (IMX 615). Вы сможете снимать отличные фотографии и записывать видео 4K при 60 кадрах в секунду с поддержкой RAW HDR для более качественных изображений. Интерфейс Glyph, расположенный на задней стороне гаджета, получил улучшенную интеграцию с системой и большее количество светодиодов, что придает оригинальность и достопримечательность устройства.



Что касается аккумулятора, то Nothing Phone(2) оснащен батареей на 4700 мАч, что обеспечивает достаточно долгое время работы без необходимости частой подзарядки. Смартфон также поддерживает оптический сканер отпечатков пальцев на экране, что добавляет удобства и безопасности при разблокировании устройства.



Nothing Phone (2) будет доступен в двух цветах: серый и белый. Индийские пользователи смогут приобрести его по цене примерно 43000 INR, что соответствует примерно 540 долларов США.

В общем, Nothing Phone (2) предлагает качественный дизайн, мощные технические характеристики и фотографии, что делает его привлекательным вариантом в своем ценовом сегменте. Он является отличным выбором для пользователей, которые ищут надежный и функциональный смартфон по доступной цене.

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Источник: gagadget