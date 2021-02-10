Известный блоггер протестовал на прочность новый iPhone 15 Pro по сравнению с Phone 14 Pro: результаты шокируют!

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iPhone 15 Pro не выдержал тест на прочность

Сэм Кол из AppleTrack сделал первые тесты на прочность нового смартфона от Apple. Судя по его видео, кажется, что новые закругленные титановые края не лучше выдерживают испытание на крепость при падении, чем на предшественнике iPhone 14 Pro.

В то время как плоская нержавеющая боковина на 14-м поглощала большую часть удара, закругленные титановые боковины iPhone 15 Pro, похоже, повлекли за собой распространение удара на переднее и заднее стекло, что привело к появлению паутиноподобных трещин.

Помимо перехода от прямых к слегка округленным краям, еще одним фактором является то, что свойства нержавеющей стали как материала означают, что она может действовать как амортизатор во многих случаях, сгибаясь под нагрузкой. Титан является сравнительно жестким материалом, что означает, что любой удар, который может произойти, должен быть рассеян в других частях устройства.

Во время теста на падение в то время как 14 Pro оставался в почти идеальном состоянии до самого конца, стекло 15 Pro начало разрушаться примерно на полпути, причем сначала появились паутинообразные трещины в углах. Последовательные падения привели к все большему повреждению стекла 15 Pro сзади и спереди. В конце концов, нижняя половина экрана iPhone 15 Pro полностью вышла из строя, а модуль задней камеры вообще отсоединился от корпуса.

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Источник: AppleTrack (YouTube)