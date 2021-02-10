Vifa анонсировала ChatMini – первую в мире умную колонку с ChatGPT за $259

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17 августа Vifa выпустит ChatMini, первую в мире Bluetooth колонку с поддержкой ChatGPT. Портативный гаджет объединяет возможности ChatGPT и китайского чатбота Wenxin Yiyan от Baidu. Эта комбинация позволяет ChatMini вести более динамичный и разнообразный разговор с пользователями.

Кроме обычных бесед, Vifa ChatMini может успокоить, взбодрить и дать советы пользователям в зависимости от их эмоционального состояния. Колонка может создавать стихи, тексты песен, статьи и другой контент, адаптированный к интересам и хобби пользователей. ChatMini также может играть в игры, проводить тесты и отвечать на вопросы, что делает ее универсальным и интересным компаньоном.

Умную колонку совместно разработали Vifa и National Photovoltaic Appliances. Гаджет сочетает фирменное качество звука Vifa и передовую технологию ИИ. Vifa – датский бренд аудио, основанный в 1933 году, компания выпускает широкий спектр аудиотехники.

ChatMini от Vifa является большим шагом вперед на рынке колонок искусственного интеллекта. Возможности ChatGPT и Baidu Wenxin Yiyan дают пользователям более интеллектуальное взаимодействие и опыт общения. ChatMini будет официально выпущена в Соединенных Штатах 17 августа по цене $259.

Источник: GizmoChina