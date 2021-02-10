Выход Poco C65 – будущий бюджетный хит или просто очередной конвейерный смартфон?

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Все зависит от цены

Компания Poco анонсировала смартфон Poco C65, который придет на смену модели Poco C55. Новинка получит лучший дисплей, камеры и зарядку с поддержкой стандарта Quick Charge.

Poco C65 оснащен 6,74-дюймовым IPS экраном с частотой обновления 90 Гц и пиковой яркостью 600 нит. Также присутствует 8 Мп передняя камера с мягким световым кольцом для улучшения снимков при плохих условиях освещения.

На задней панели размещена основная камера 50 Мп и макро камера 2 Мп. Для разблокировки предусмотрен боковой сканер отпечатков или распознавание лица.

Смартфон оснащен процессором Helio G85, 6/8 ГБ оперативной памяти, 128/256 ГБ (emmc 5.1) встроенной памяти и аккумулятором 5000 мАч с поддержкой зарядки 18 Вт. Также присутствует разъем USB-C и 3.5 мм аудиоразъем.

Poco C65 выпустят в черном, синем и фиолетовом цветах. Цена – от 110$. Так что он должен стать хитом за такие деньги. Единственное, что пугает – emmc 5.1, этот стандарт в 2023 году выглядит слишком старым, учитывая что в моем бюджетном смартфоне 2019 года за 150$ был UFS 2.1. Однако, для бабушек такой смартфон уж точно подойдет.

Источник - poco