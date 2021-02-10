Изобретательные грабители украли из Apple Store товара на $500 000

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Из Apple Store‌ ﻿ украли 436 смартфонов из-за дыры в туалете

В Вашингтоне в торговом центре Alderwood Mall произошло ограбление, которое может стать сюжетом для очередной части голливудской саги о друзьях Оушена. Как сообщает King 5 News, воры проникли в Seattle Coffee Gear, зашли в ванную комнату и вырезали отверстие в стене, чтобы попасть в подсобное помещение Apple Store.

Система безопасности магазина не была рассчитана на проникновение по такому неочевидному маршруту. Обладатель кафе утверждает, что даже не имел представления о том, что у них общая стена, но поверить в это трудно, потому что на схематических картах торгового центра это очень хорошо понятно.

В общей сложности было украдено 436 смартфонов с примерной рыночной стоимостью около 500 000 долларов. Путем несложных расчетов можно заключить принимавшие только топовые аппараты стоимостью более тысячи вечнозеленых. Ни преступников, ни смартфоны пока так и не нашли, и это наталкивает на определенные мысли.

Конечно Apple Store ‌ грабят не впервые и каждый раз компания сообщает, что все они дистанционно заблокированы и преступники не получат ничего. Но эта кража явно хорошо спланирована и преступники понимали, что смогут на этом заработать.

Возможно легенда о том, что воровать айфоны, это бессмысленная идея намеренно транслировалась официальными источниками, чтобы отбить желание грабить магазины и склады с продукцией, а на самом деле не так и хорошо работает эта блокировка дистанционно и на этом можно неплохо "зарабатывать".

Поэтому очень интересно чем закончится эта история, потому что если преступников и смартфоны не найдут, можно ожидать волны ограблений.

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Источник: macrumors