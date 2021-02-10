Случайно показали фото Samsung Galaxy S24 Ultra за несколько часов до презентации

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Все, что известно о Galaxy S24 Ultra

Уже сегодня вечером нам покажут много интересных новинок от Samsung на событиях Galaxy Unpacked. Но за несколько часов до презентации мы можем заглянуть за ширму.

Испанское издание La Vanguardia не стало ждать снятия эмбарго и опубликовало статью о старшей модели Galaxy S24 Ultra. В ней нам показали фотографии и раскрыли характеристики будущего флагмана, особенно интересны новые функции искусственного интеллекта, интерес к которым подогревали несколько месяцев.

Но это еще не все, также была вскрыта цена на смартфон в Европе: 1479 евро (256 ГБ), 1579 евро (512 ГБ) и 1819 евро (1 ТБ). В то время как Galaxy S24 будет за 909 евро (128 ГБ) и 969 евро (256 ГБ), а Galaxy S24+ оценили в 1159 евро (256 ГБ) и 1279 евро (512 ГБ).

Samsung Galaxy S24 Ultra оснащен 6,8” плоским экраном Dynamic AMOLED 2X с разрешением QHD+ и адаптивной частотой обновления до 120 Гц. Рама у телефона сделана из титана, кроме этого мы получим новые цвета.

Смартфон получил новый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 с продвинутым NPU, который и отвечает за работу ИИ-функций. Работу смартфона обеспечивает батарея емкостью 5000 мАч, но быстрая зарядка всего на 45 Вт.

Набор тыльных камер: основная 200 Мп, ширик 12 Мп, телевизор 50 Мп с поддержкой 5x зума и телевик 10 Мп с зумом 3x. Поддерживается цифровое увеличение до 100x. Фронтальная камера на 12 Мп.

Что касается ШИ-фишек, их будет несколько. Об одной из них мы раньше упоминали – это Live Translate. Она необходима для синхронного перевода разговоров во время звонков с одного языка на другой. Самое интересное то, что собеседника может быть любой смартфон – не обязательно Samsung.

Interpreter – позволяет во время звонка разделить экран смартфона на две части, чтобы видеть перевод говорящего собеседника. Для работы перевода предварительно нужно скачать языковые пакеты на смартфоне. Использовать функцию можно без подключения к интернету.

Кроме этого, будет добавлено несколько функций для фото: "дорисовка" фона изображения, выделить объект на снимке стилусом, чтобы система его распознала, ретушировала фотографии, устраняя паразитные отображения или заполняя пустые зоны, возникающие при выравнивании горизонта снимка. Как вы уже увидели, стилус стал достаточно необходимым элементом для пользования функциями ИИ, когда раньше был просто игрой.

Напомним, презентация серии Samsung Galaxy S24 состоится 17 января в 20:00 по киевскому времени.