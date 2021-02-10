Visionox показала, как сделать фронталку невидимой. ZTE примет это решение на вооружение

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Показали новое поколение дисплея, позволяющее расположить селфи-камеру под экраном

Многим уже опостылели всевозможные вырезы и отверстия, позволяющие вписать фронталку. Несмотря на то, что производители вот уже несколько лет бьются над тем, чтобы предложить технологию, позволяющую разместить камеру под экраном, реальных результатов этой работы мы не видим. Вышедший ZTE Axon 20 можно не брать в расчет, решение оказалось сырым и далеким от совершенного.

Помочь производителям добиться желаемого помогает китайская компания Visionox, которая представила уже парочку поколений панелей, специально предназначенных для устройств, обладающих подэкранной камерой. На днях компания похвасталась очередным достижением — технологией Visionox InV Pro. Ее фишка в том, что она предлагает более плотное расположение пикселей.

В сеть даже слили фоточку смартфона с этой панелью. Скорее всего, это лишь демонстрационный прототип. А источник акцентирует наше внимание на смартфоне справа и утверждает, что это аппарат, созданный ZTE и обладающий технологией подэкранной камеры нового поколения. Как скоро новинка дебютирует, сказано не было. Судить о том, удалось ли сделать ощутимый шаг вперед в освоении новой технологии, можно будет судить только после выхода коммерческого устройства с ней.

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Источник: mydrivers