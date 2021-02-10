Утечка деталей о Samsung Galaxy A25 5G: чем будет отличаться от предшественника

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Все еще каплевидная фронталка

В сеть попали полные технические характеристики будущего бюджетного смартфона Samsung Galaxy A25 5G. Информация поступила от инсайдера @ MysteryLupin.

Судя по утечке, новинка будет иметь дизайн, идентичный популярной модели Galaxy A24. В частности, 6,5-дюймовый Super AMOLED-экран с частотой обновления 120 Гц и тройную основную камеру.

Однако внутри нас ждет приятное улучшение – чипсет Exynos 1280, установленный в Galaxy A53 вместо Hellio G99.

Также Galaxy A25 5G получит поддержку 5G, больший объем памяти – до 256 Гб, и обновленную до Android 13 прошивку One UI 5.1.

Ожидается, что анонс состоится в конце декабря, а в продажу смартфон поступит в начале 2024 года приблизительно в 9 тысяч гривен.

Источник - X , Notebookcheck