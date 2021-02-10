Виток дизайна iPhone 16. Apple украла идею у Xiaomi?

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ПРОТОТИПЫ УТЕКЛЫ

Появилась информация о ранних прототипах iPhone 16, известного у разработчиков Apple под кодовым названием "DeLorean". В частности, известно о возможных изменениях в дизайне.

Одной из новинок должно стать вертикальное расположение камер, вроде iPhone 12. Рассматриваются два варианта островка камер - в стиле iPhone 12 или же в виде единственной похожей капсулы.

На смесь Poco F3 и Xiaomi 11 Lite. Неужели Apple будет копировать Xiaomi? И это вполне выглядит логичным, потому что модуль вспышки никогда не выносился за основной блок камер, так что новую 16-ку смогут отличить от десятки из-за того, что вспышка будет занимать отдельное место на пьедестале. А вот просто возвращаться к дизайну iPhone 12 не выгодно – потому что никак не отличить, что у тебя iPhone 16.

Также предусмотрена новая функциональная кнопка Capture с тактильными отзывами, разработанная в рамках проекта Nova. Ее функции пока не до конца ясны.

Кроме того, обычная модель iPhone 16 получит Action Button, ставшую в этом году эксклюзивом iPhone 15 Pro. А вот жестовое управление островком Dynamic Island останется без изменений.

Источник – macrumors