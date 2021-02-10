Vivo на взлете, а Huawei гнется под гнетом санкций

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Лидером на рынке Китая стала Vivo, а доля Huawei все больше снижается

Аналитики Counterporint Research взялись за расстановку сил на китайском рынке смартфонов. Последний еженедельный отчет говорит о том, что сейчас там компанией номер один стала Vivo, которая контролирует 24% доли рынка. «Серебро» взяла другая дочка BKK — Oppo, чья доля составила 21%. В тройку лидеров сумела попасть и Huawei, которую туда «внесли» китайцы, движимые чувством патриотизма.

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Разочаровывающей неожиданностью для фанатов Xiaomi стало ее отсутствие в тройке лучших компаний у себя на родине, тогда как на глобальном рынке она третья. Аналитики отмечают, что главные продажи Vivo делали ее недорогие смартфоны Vivo Y30, Vivo Y31, Vivo S9 5G и Vivo S9e 5G. В отчете аналитиков отдельно отмечается, что покупатели все охотнее приобретают смартфоны с поддержкой сетей пятого поколения и 76% опрошенных положительно высказались в пользу появления поддержки 5G в новых аппаратах компании.

Доступность предложений во всех ценовых сегментах также сыграло ключевую роль: серии Vivo Nex и Vivo X охватывают сегмент флагманских моделей, а линейки S и Y вместе с суббрендом iQOO представляют компанию в среднем и бюджетном сегментах рынка.

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Источник: gadgettendency