Vivo X70 Pro+ станет новым камерофоном компании

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В сети появились подробности о Vivo X70 Pro+

В конце прошлого года вышли Vivo X60 и Vivo X60 Pro, а в конце марта компанию им составил Vivo X60 Pro+. Прошло совсем немного времени, а производитель уже готовится представить Vivo X70 Pro+, и информация о нем появилась в сети. Ожидается, что новинка дебютирует летом, всего через несколько месяцев после анонса предшественника.

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Информаторы говорят о том, что в основе смартфона будет лежать платформа Snapdragon 888 и объем оперативной памяти составит не менее 12 Гб. В качестве дисплея выбор пал на панель Samsung E4 AMOLED разрешением FullHD+ и частота обновления должна составить не менее 120 Гц. Емкость аккумуляторной батареи будет 4500 мАч и обещают поддержку быстрой зарядки мощностью 66 Вт.

Основная камера получит несколько датчиков изображения, размер одного из них составит 1/1,28", а оптика тут будет от Zeiss. С фронталкой поступят типично для наших дней — ее впишут в круглое отверстие. В числе приятных деталей новинки инсайдер отмечает установку двух стереодинамиков. Это все, что известно о новинках серии Vivo X70 на данный момент, нам остается только ждать больше подробностей о смартфонах.

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Источник: mysmartprice