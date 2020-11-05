В Сеть утекли первые изображения AirPods 3 с новым дизайном

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Apple действительно решили немного поменять внешний вид новых AirPods 3.

На этой неделе в Сети появилась фотография с изображением якобы просочившихся частей новых TWS-наушников от Apple – AirPods 3. На фотографии можно заметить полный редизайн классической формы наушников от «Яблочной компании».

Согласно информации, предоставленной китайским блогом 52Audio, наушники AirPods третьего поколения имеет гораздо больше общего с уже существующими AirPods Pro, но все равно сильно отличаются от всего, что показывали Apple до сегодняшнего дня.

В утечке раскрывается предположительный дизайн корпуса AirPods и деталей наушников, которые похожи, но не идентичны конструкции текущих AirPods Pro. В частности обновленные наушники получат более «коническую» форму, чем нынешние обычные AirPods, а в большие отверстия в корпусе наушников встроены новые микрофоны и инфракрасные датчики. Некоторые авторы считают, что в новые крупные отверстия могут быть установлены специальные выводы для спуска внутреннего давления.

Кроме того, выходное отверстие динамика теперь круглое, в отличие от конструкции AirPods, в которой внешнее отверстие наушника узкое и имеет скорее форму овала. Напомним, что AirPods Pro использует аналогичное круглое отверстие, но в случае с «Про»-версией мы получаем внутриканальный дизайн.

Также, по материалам 52Audio, новая модель AirPods сохранит чувствительные к давлению «отростки» AirPods Pro, нажатиями на которые можно будет управлять музыкой. Естественно, Apple не забудет установить в новые наушники привычный чип H1 от Apple и реализовать поддержку Siri.

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Источник: 9to5Mac



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