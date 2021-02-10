Vivo NEX 5: характеристики, сроки выхода и рендеры

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Максимальное «железо» и самобытность экстерьера

Серия NEX в модельном ряду Vivo является демонстрацией новаторства и попыткой показать технологическое превосходство. Так, в линейке были смартфоны с выдвижной фронтальной камерой, экстремально загнутым дисплеем и двумя экранами. Последний представитель этого семейства вышел в марте 2020 года и до сих пор ждет своего обновления.

Похоже, что пауза была вынужденной из-за отсутствия каких-то фишек, которые бы соответствовали духу самой серии. Но в конце прошлого года глава Vivo подтвердил, что в первой половине 2022 года преемник придет. Более того, компания намерена выпускать новинки в рамках серии NEX ежегодно.

Сетевые информаторы уже не раз сообщали, что в этом году нам покажут Vivo NEX 5, который предложит огромный 7-дюймовый AMOLED‑дисплей с частотой обновления 120 Гц. И вот сегодня мы можем взглянуть на это «чудо». Новинку визуализировали, а в основу положили патенты и слухи. А заодно и сообщили те характеристики, которыми наделят Vivo NEX 5.

Оформлена передняя панель новинки достаточно скромно. Да, провернули финт с дисплеем-водопадом, но при этом отказались от подэкранной камеры, предложить которую было бы логичным шагом. А вот сзади все чуть интереснее. Vivo NEX 5 предлагает круглый блок основной камеры, который выделили за счет вставки на манер ряда устройств POCO.

По данным информаторов, флагман предложит 10-битную LTPO-матрицу, чипсет Snapdragon 8 Gen 1, 8/12 Гб оперативной памяти LPDDR5 и 256/512 Гб постоянной UFS 3.1. Поставляться Vivo NEX 5 станет с аккумулятором на 5000 мАч и предложат быструю зарядку мощностью 80 Вт. В активе смартфона будет ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, модуль NFC, защита от воды IP68, ИК-порт, линейный вибромотор и четверная тыльная камера с оптикой Zeiss.

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Источник: equalleaks