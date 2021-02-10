Vivo объявила официальную дату презентации Vivo X100 – она отличается от ранее обнародованных

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Это уже третья обнародованная дата, но в этот раз официальная

Смартфоны Vivo X100 будут представлены 13 ноября в 13:00 по Киеву. Дата и время были подтверждены на презентации на конференции разработчиков Vivo, события, на которой состоялся дебют Origin OS 4 только для Китая.



На мероприятии компания также представит Vivo Watch 3 с ОС Blue OS. В настоящее время известно немного деталей о новой операционной системе для носимых устройств.



Это не в первый раз, когда Vivo официально признает существование Vivo X100. Ранее появился дизайн телефона в публикации руководителя компании, тест в AnTuTu, демонстрирующий 16 ГБ оперативной памяти, 1 ТБ накопитель и процессор Dimensity 9300, а также сертификацию зарядки 120 Вт в 3C.



В серию, вероятно, войдут два смартфона – Vivo X100 и Vivo X100 Pro. Телефон Pro+, вероятно, появится в начале следующего года.

Источник: GSMArena