Vivo представили новинку Vivo Y51s на Exynos

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Как и обещали недавние утечки, Vivo действительно пробует себя в сотрудничестве с Samsung, устанавливая процессоры Exynos в свои новые аппараты. В основном, это связано с заявлением компании о том, что Vivo собирается значительно расширить свой список 5G-смартфонов. Используя то чипы от Qualcomm, то от MediaTek, теперь китайская компания «добралась» и до темной лошадки в виде чипсетов Exynos, за которыми в Cети тянется дурная слава. Подопытным для таких экспериментов стал представленный недавно Vivo Y51.

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Новинка Vivo Y51s оснащена 6,53-дюймовым Full HD+ IPS-дисплеем с «дыркой» для 8-мегапиксельной фронталки. Отверстие расположено в левом верхнем углу, а сама панель имеет соотношение сторон 19:5:9.

На заднике устройства мы обнаруживаем блок из трех камер, состоящий из 48-мегапиксельной основной камеры с диафрагмой f/1.79. Остальные модули, по сути, затычки: 2-мегапиксельный датчик глубины резкости и 2-мегапиксельный макро-объектив. Смартфон поддерживает запись видео с разрешением плоть до 4K 30 кадров в секунду и имеет возможность использовать 10-кратный цифровой зум.

Сердцем смартфона выступает процессор от Samsung Exynos 880 с поддержкой сетей 5G. По словам производителя, данный процессор должен предоставить приятный уровень работоспособности как в интерфейсе, так и в тяжелых играх. Тут, конечно, можно поспорить, но сначала надо проверить, как Vivo сможет совладать с чипом от Samsung. Устройство будет продаваться в модификации с 6 Гб оперативной и 128 Гб внутренней памяти. Сканер отпечатков пальцев в устройстве установлен сбоку.

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Из коробки Vivo Y51s работает под управлением Funtouch OS 10.5 на базе Android 10. Аккумулятор достойный – на 4500 мАч, радует также наличие быстрой зарядки на 18 Вт. Источник утверждает, зарядка идет через порт Micro-USB, но за ценник $256 вряд ли нас ждет что-то хуже любимого и родного USB-C. Тем более от китайского производителя. Но обо всем точно мы узнаем после выхода смартфона на прилавки.

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Источник: GSMArena