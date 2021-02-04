Представлен Vivo S7t: AMOLED-экран, 5G и пять камер

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В Китае анонсирован Vivo S7t с акцентом на создание селфи и поддержку сетей пятого поколения

Сегодня Vivo решила порадовать фанатов своим новым смартфоном — S7t, который будет интересен, прежде всего, тем, кто хотел бы получить в пользование селфифон с поддержкой сетей пятого поколения. Но на этом создатели Vivo S7t не остановились и предложили ряд приятных характеристик. Но вот ценник, отнюдь не божеский — $400.

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Vivo S7t — типичный представитель современного смартфоностроения и в нем прослеживается попытка сделать его немного похожим с более дорогими моделями серии X. Схожесть с флагманами компании прослеживается и в оформлении основной камеры, которая на этот раз предлагает три датчика изображения 64 Мп + 8 Мп (ширик) + 2 Мп (датчик глубины) с поддержкой 10-кратного цифрового зума.

Внутри корпуса толщиной 7,39 мм и весом 170 грамм скрывается чип Dimensity 820, 8 Гб оперативной памяти, 128 Гб постоянной и аккумуляторная батарея емкостью 4000 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой. Передняя панель на 91,2% отдана по AMOLED-дисплей диагональю 6,44 дюйма разрешением 2400х1080 пикселей. Спорный и не самый удачный вариант — «монобровь», куда вписали два датчика изображения 44 Мп + 8 Мп.

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Руководит работой Vivo S7t операционная система Android 11 с фирменной оболочкой Funtouch. Имеется дисплейный сканер отпечатков пальцев, порт USB Type-C, поддержка Bluetooth 5.1 и NFC. Продажи смартфона уже стартовали в Китае.

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Источник: gsmarena