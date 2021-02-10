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Vivo S18 – постер и характеристики среднебюджетного смартфона с ИИ BlueLM

29.11.2023 84 0

Похоже, ИИ будет не только в топовых смартфонах

Vivo приносит искусственный интеллект в массы с выпуском недорогого смартфона Vivo S18. Серия S18 объявлена носителем BlueLM – первой в отрасли большой модели ИИ с 10 млрд параметров. Разработанная Vivo модель также будет работать в Vivo X100, ИИ имеет открытый код. Постер намекает, что ИИ будет вовлечен в обработку фотографий.

 

Vivo S18


По предварительным данным, у Vivo S18 работает процессор Snapdragon 7 Gen 3. Дизайн смартфона не слишком раскрыт на постере, но виден изогнутый экран и известно о его пиковой яркости 2800 нит. Любителей фотографии ожидает 50 МП сверхчувствительный объектив S18 с оптимизированной оптической стабилизацией и продвинутым алгоритмом портретной съемки.


Для тех, кто ищет лучшие технические характеристики, существует смартфон Vivo S18 Pro с процессором MediaTek Dimensity 9200+. У него есть флагманская основная камера Sony IMX920 сверхширокоугольный объектив на 50 МП и портретный телеобъектив. S18 Pro поддерживает Wi-Fi 7.


Серия Vivo S18 интересна тем, что предлагает возможности ИИ в смартфонах среднего класса и может создать тенденцию среди других производителей.

 

Источник: Sparrows News

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 29.11.2023
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Vivo S18 – постер и характеристики среднебюджетного смартфона с ИИ BlueLM