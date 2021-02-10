Vivo S18, Vivo S18 Pro и Vivo S18e представлены по цене от $294.

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Анонсированы смартфоны среднего уровня Vivo S18, Vivo S18 Pro и Vivo S18e. Старшие модели S18 и S18 Pro имеют одинаковые изогнутые по краям дисплеи, при этом Pro предлагает более мощные камеры и процессор Dimensity 9200+. Vivo S18 получил Snapdragon 7 Gen 3, а S18e – Dimensity 7200 и плоский 6,67” AMOLED-экран.

Vivo S18 и Vivo S18 Pro

Серия Vivo S18 получила симпатичный дизайн с текстурой ткани на задней поверхности. Большой остров камер разделен на два квадрата: в верхней половине расположены объективы, а в нижней – светодиод AuraLight и специальная светодиодная вспышка. AuraLight можно программировать на разную мощность освещения и цветовую температуру, последняя способна адаптироваться для различных сценариев съемки.



Vivo S18 Pro имеет 50 МП основную камеру с 1/1,49-дюймовым сенсором Sony IMX920 и стабилизацией, 50 МП сверхширокоугольную камеру с датчиком Samsung JN1 и 12 МП телефотокамеру с 2-х оптическим увеличением. S18 получил основную камеру OmniVision OV50E на 50 МП с оптической стабилизацией изображения и ультраширокоугольный объектив OmniVision OV08D10 на 8 МП.



Vivo S18 и Vivo S18 Pro оснащены изогнутыми с краев дисплеями 6,78” AMOLED с разрешением 1260 x 2800 пикселей и частотой обновления 120 Гц. На панелях имеется вырез для 50 МП фронтальной камеры, которая может похвастаться углом обзора 90 градусов и автофокусом. Камеры для селфи оснащены двумя светодиодными вспышками.

Vivo S18 Pro и S18 имеют до 16 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ накопитель. Смартфоны получили аккумуляторы емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой 80 Вт и OriginOS 4 на базе Android 14.

Телефоны доступны в черном, зеленом и серебристом цветах. Цена на S18 начинается от 2299 юаней ($322) за комплектацию 8/256 ГБ и достигает 2999 юаней ($420) для версии 16/512 ГБ. Старший S18 Pro стоит от 3199 юаней ($448) за версию 12/256 ГБ и достигает 3699 юаней ($518 долларов) за 16/512 ГБ. Продажи Vivo S18 стартуют 22 декабря, а S18 Pro будет доступен с 13 января.

Vivo S18e

Младший Vivo S18e получил плоский 6,67” экран AMOLED с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц, переднюю камеру на 16 МП, основной датчик Sony LYT-600 на 50 МП и вспомогательный датчик глубины на 2 МП.



Процессор Dimensity 7200 работает в сочетании с 12 ГБ оперативной памяти и 256/512 ГБ накопителем. Устройство оснащено аккумулятором емкостью 4800 мАч с зарядкой 80 Вт.



Vivo S18e доступен в черном, серебристом и фиолетовом цветах. Цена начинается от 2099 юаней ($294) за комплектацию 12/256 ГБ и 2299 юаней ($322) для модели 12/512 ГБ. Он будет продаваться с 13 января.

Источник: GSMArena