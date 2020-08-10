Vivo выпустила очередной бюджетник Vivo Y1s

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Китайская компания Vivo привыкла расширять свой портфель тихо, без лишней шумихи. Огласку имеют, в основном, дорогие аппараты с крутой начинкой, вроде Vivo Nex 3. И вот, по привычке, компания очень тихо выпустила новый бюджетник на территории… Камбоджи. Новый смартфон начального уровня носит название Vivo Y1s.





Это недорогой аппарат, который может заинтересовать покупателей с ограниченным бюджетом, предлагая большой дисплей, емкую батарею и приличный, по меркам компании, процессор.

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Vivo Y1s облачен в пластиковый корпус с градиентной расцветкой. Смартфон имеет размеры 135,11 x 75,09 x 8,28 мм и весит 161 грамм. Устройство оснащено 6,22-дюймовой IPS-панелью с разрешением HD+.

Рекламный постер аппарата в Камбодже

За работу устройства отвечает чипсет от MediaTek Helio P35, и в единственной модификации производитель предлагает 2 Гб оперативной памяти ему в помощь. Устройство имеет внутреннюю память объемом 32 ГБ. Аппарат позволяет расширить объем хранилища за счет карт памяти microSD.

На задней крышке смартфона расположен один модуль основной камеры на 13 Мегапикселей со светодиодной вспышкой. Фронталкой выступает датчик на 5 Мегапикселей

Vivo Y1s оснащен аккумулятором емкостью 4030 мАч. К другим характеристикам относятся Bluetooth 5.0 и мини-джек 3.5 мм. К сожалению, в смартфоне нет сканера отпечатков пальцев. Также не порадует присутствие разъема micro-USB и модуль Wi-Fi, поддерживающий только диапазон на 2.4 ГГц. Прошивкой выступает FunTouch OS 10.5 на базе Android 10.

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Vivo оценил Y1s в $109 за единственную версию 2 Гб+32 Гб. Смартфон будет продаваться в двух цветах: синем и черном. На данный момент неизвестно, будет этот бюджетник присутствовать на глобальном рынке.





Источник: mysmartprice.com