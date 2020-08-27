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Представлены Vivo Y20 и Vivo Y20i: выносливые бюджетки с Snapdragon 460

27.08.2020 615 0

Vivo Y20 и Vivo Y20i обладают тройной камерой, батарейкой на 5000 мАч и Android 10

 

В модельном ряду компании Vivo появились новые доступные смартфоны. Были представлены Vivo Y20 и Y20i, которые позиционируются как молодежные аппараты и в качестве аппаратной платформы для них выбран чип Snapdragon 460.

 

Представлены Vivo Y20 и Vivo Y20i: выносливые бюджетки с Snapdragon 460 – фото 1

 

Новинки укомплектовали дисплеями диагональю 6,51 дюйма разрешением 1600х720 пикселей, боковым сканером отпечатков пальцев и фронтальной камерой на 8-мегапикселей, которую вписали в круглое отверстие в дисплее. Оба смартфона предлагают тройную основную камеру, где в качестве главного используется модуль на 13-мегапикселей. Два других типичны для большинства смартфонов на рынке: датчик глубины и макросенсор, оба разрешением 2 Мп. За автономность работы устройств отвечает батарейка емкостью 5000 мАч.

 

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Vivo Y20 обладает 4 Гб оперативной памяти, а у VivoY20i — 3 Гб. Оба смартфона получили флеш-память на 64 Гб с возможностью ее расширения посредством карт microSD до 256 Гб и фирменную оболочку FunTouch OS 10.5 на основе Android 10. Еще одна отличительна черта Vivo Y20 — поддержка быстрой зарядки мощностью 18 Вт. Тогда как у Vivo Y20i зарядка 10-ваттная.

 

Представлены Vivo Y20 и Vivo Y20i: выносливые бюджетки с Snapdragon 460 – фото 2

 

Vivo Y20 поступит в продажу в Китае с 28 августа по цене $175, а Vivo Y20i можно будет прикупить с 3 сентября за $155.

 

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Источник: gsmarena

Vivo Y20 Vivo Y20i Snapdragon 460
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 27.08.2020

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Представлены Vivo Y20 и Vivo Y20i: выносливые бюджетки с Snapdragon 460