Vivo T1 и Vivo T1x представят уже завтра

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В сети проявились характеристики смартфонов среднего класса Vivo T1 и Vivo T1x

Завтра день Google, которая покажет свои новые Pixel-фоны. Свою презентацию 19 октября также проведет Realme и посвящена она будет анонсу двух новых смартфонов. Присоединиться к череде завтрашних релизов намерена и Vivo, которая представит новую линейку смартфонов T1. Обещают анонс Vivo T1 и Vivo T1x.

Vivo T1 должен предложить 6,58-дюймовый дисплей разрешением FullHD+, чипсет Dimensity 900, 8/12 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 128/256 Гб. Емкость аккумуляторной батареи составит 4005 мАч. На передней панели установят камеру на 8-мегапикселей, а на тыльной стороне предложат два датчика на 50 Мп и 2 Мп.

Vivo T1x станет чуть прокаченной версией Vivo T1, предложив платформу Snapdragon 778G, экран диагональю 6,67 дюйма разрешением FullHD+, селфи-камеру на 16-мегапикселей и трехкомпонентную тыльную камеру 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп. За автономность работы будет отвечать аккумулятор емкостью 4900 мАч с быстрой зарядкой мощностью 44 Вт. Оперативной памяти предложат 8/12 Гб и постоянной 128/256 Гб.

Скорее всего, новинки выйдут за пределы Китая, ведь для рынка Поднебесной приготовили iQOO Z5x и iQOO Z5, которые должны стать почти полной копией Vivo T1 и Vivo T1x.

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Источник: gizmochina