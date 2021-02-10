Vivo V2190A сертифицирован в TENAA: характеристики

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У Vivo есть несколько моделей, которые ждут своей очереди для анонса. Так, компания должна показать свой первый складной смартфон Vivo X Fold, ультимативный флагман Vivo X Note и семейство Vivo X80. Представит компания и новинки в среднем классе и одна из них уже получила необходимый сертификат TENAA.

Аппарат удостоился модельного номера Vivo V2190A и на его передней панели установили AMOLED-панель диагональю 6,44 дюйма разрешением 2400х1080 пикселей. Под капотом трудится неизвестной модели восьмиядерный чипсет с пиковой частотой 2,8 ГГц. Предложили 6/8/12 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 128/256/512 Гб.

Питает Vivo V2190A аккумулятор емкостью 4605 мАч и руководит работой устройства операционная система Android 12. Предложили дисплейный дактилоскопический датчик, селфи-камеру на 16-мегапикселей и тройную основную с сенсорами 50 Мп + 8 Мп + 2 Мп. Нейминг и дата выхода смартфона остаются неизвестными.

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Источник: gizmochina