Vivo X Fold уже в апреле - лучший смартфон со складным дисплеем?

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Vivo выпустит свой первый складной смартфон уже в апреле

11 апреля 2022 года Vivo представит складной смартфон Vivo X Fold в Китае. Конструкция смартфона максимально похожа на остальные складные смартфоны на рынке, так же как у Galaxy Fold на лицевой стороне устройства есть второй экран с селфи-камерой.

На правом боку смартфона присутствует необычная кнопка, которая выглядит как слайдер. На левом боку устройства все как обычно, клавиша питания и качелька громкости.

Vivo X Fold оснащен складным экраном AMOLED, разрешением 2K+ и частотой обновления 120 Гц. Экран оборудован шарниром крыла аэрокосмического класса. Кроме того, есть встроенный сканер отпечатков пальцев как на внешнем, так и на внутреннем экране. Внешний же дисплей имеет диагональ 6,53-дюйма OLED FHD+ с частотой 120 Гц. Блок камер тоже достаточно не плохой:

• Основная камера: 50-мегапикселей

• Сверхширокоугольная камера: 48-мегапикселей

• Телеобъектив: 12-мегапиксельный с 2-кратным оптическим зумом

• Перископический телеобъектив: 8-мегапиксельный

Батарея емкостью 4600 мАч не впечатляет, но быстрая зарядка мощностью 120 или 80 Вт, и беспроводная зарядка мощностью 50 Вт не могут не порадовать.Главное сомнение кроется в чипе Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, и все будет зависеть от того как Vivo сможет обуздать его.Поставлять X Fold будут с 12 ГБ ОЗУ + 256 ГБ памяти или 12 ГБ ОЗУ + 512 ГБ памяти. В Китае он будет доступен в синем, малиновом и оранжевом цветах.﻿

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