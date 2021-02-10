Vivo X100 и X100 Pro вышли на мировом рынке – всего два цвета, цены неизвестны

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К сожалению, без симпатичного оранжевого

Флагманы Vivo X100 теперь доступны во всем мире, хотя их наличие на конкретных рынках еще не подтверждено. Vivo X100 Pro и Vivo X100 будут доступны только в цветах Startrail Blue и Asteroid Black – белый и оранжевый компания оставила эксклюзивными для Китая. Vivo X100 будет поставляться в двух конфигурациях – 12/256 ГБ и 16/512 ГБ. Старший Vivo X100 Pro доступен в одном варианте – 16/512 ГБ.



Конфигурация Vivo X100 не претерпела изменений со времени дебюта в Китае в ноябре. Оба смартфона имеют процессор Dimensity 9300 и имеют одинаковые 6,78” 8T LTPO AMOLED-дисплеи с разрешением 1260p и изменяющейся частотой обновления 1–120 Гц. Панели имеют пиковую яркость до 3000 нит и предлагают частоту ШИМ 2160 Гц.



X100 Pro обладает выдающейся системой камер: 50 МП 1-дюймовым основным сенсором IMX989 и перископической зум-камерой 100 мм f/2,57 с 50 МП 1/2,0-дюймовым датчиком. Также имеется 50 МП 15 мм ультраширокоугольный. Модель Pro использует новый 6-нм процессор обработки изображений vivo V3.



Vivo X100 Pro имеет большую батарею на 5400 мАч с проводной зарядкой 100 Вт и беспроводной 50 Вт. Vivo X100 обладает аккумулятором емкостью 5000 мАч с проводной зарядкой мощностью 120 Вт и несколько слабее блок камер.



Оба телефона имеют класс защиты от пыли и воды IP68, поставляются с Android 14 с оболочкой Funtouch OS 14. Цены Vivo X100 на глобальном рынке компания пока не называла.

Источник: GSMArena